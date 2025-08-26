Насмехавшемуся над блокадниками блогеру избрали меру пресечения

Пошутившему над блокадниками блогеру избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили правоохранители РИА Новости. Отмечается, что против юноши 2005 года рождения возбуждено дело по статье об унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны.

Избрана мера в виде запрета определенных действий, — сообщили правоохранители.

Ранее в своем блоге юноша недоумевал, как жители блокадного Ленинграда три года обходились без бабл-ти. После кощунственной шутки его задержали, блогер полностью признал вину.

Также юноша стал известен в Сети благодаря скандальной фразе «бургеры и джинсы дороже Родины». Задержанный является студентом Российского государственного социального университета.

Кроме того, Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении популярного блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) в виде заочного ареста. Он является фигурантом дела о насильственных действиях сексуального характера. Заседание проводилось в закрытом режиме, что обусловлено особой спецификой рассматриваемого дела.