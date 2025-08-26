Суд вынес решение в отношении Алекса Лесли Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера Лесли по делу о сексуальном насилии

Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении популярного блогера Алекса Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов) в виде заочного ареста, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Он является фигурантом дела о насильственных действиях сексуального характера.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Кириллову меру пресечения в виде заочного ареста на срок два месяца с момента его задержания или экстрадиции, — сообщили журналистам в суде.

Заседание проводилось в закрытом режиме, что обусловлено особой спецификой рассматриваемого дела. Закрытый формат связан с необходимостью защиты частной жизни и половой неприкосновенности потерпевших.

Блогеру инкриминируется обвинение по части 1 статьи 132 УК РФ, которая предусматривает ответственность за насильственные действия сексуального характера с применением принуждения. Следователи установили, что блогер, позиционировавший себя как эксперт в области соблазнения, склонял последователей к совершению противоправных действий.

Ранее в Москве задержали ученика Лесли, который по заданию наставника грубо домогался девушек на улице. Им оказался 28-летний Евгений Зеленский из Белгородской области. Последователям блогера грозит как минимум 15 суток ареста за домогательства.