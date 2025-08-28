«Война инсайдов»: политолог о противостоянии США и ЕС в медиапространстве

Европейские страны, заинтересованные в продолжении конфликта на Украине, пытаются навязать свою повестку американскому лидеру Дональду Трампу через прессу, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, постоянно появляющиеся инсайды в западных СМИ не стоит воспринимать как данность. Он призвал с осторожностью доверять подобным источникам.

Стоит относиться максимально скептически ко всем инсайдам, которые появляются, особенно в европейской прессе вроде Financial Times. Может быть, какие-то источники в Вашингтоне у них и имеются, но далеко не факт, что та информация, которая сейчас появляется, имеет хотя бы какое-то отношение к реальности. Тем более что мы сейчас наблюдаем настоящую войну инсайдов по обе стороны Атлантики. Ястребы и реалисты сливают свои планы и предложения в прессу, как будто это уже согласовано на уровне администрации Трампа и сейчас будет внедряться. Конечно, они сами торопят события и пытаются таким образом навязать свою повестку Трампу и его ближайшему окружению, — отметил Дудаков.

Ранее Financial Times сообщила, что США выразили готовность поддержать войска европейских стран, которые могут быть направлены для обеспечения гарантий безопасности Украине. Вашингтон пообещал предоставить средства разведки, наблюдения и рекогносцировки, помочь со структурами командования, что стало серьезным изменением позиции американских властей.