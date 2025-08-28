День знаний — 2025
28 августа 2025 в 16:28

В Китае жестко прошлись по планам Трампа против БРИКС

Посол Китая Ханьхуэй обвинил США в экономическом буллинге

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Вашингтон занимается откровенным «экономическим буллингом», используя тарифы в качестве оружия и подрывая систему международной торговли, заявил ТАСС посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. Именно так он отреагировал на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против стран БРИКС.

Это является типичным проявлением унилатерализма, протекционизма и экономического буллинга, что грубо нарушает правила ВТО, подрывает многостороннюю торговую систему, серьезно ущемляет законные права и интересы различных стран и дестабилизирует мировой экономический порядок, — сказал дипломат.

Ранее политолог Алексей Куприянов в беседе с NEWS.ru заявил, что Индия продолжает сохранять независимый внешнеполитический курс и успешно отстаивает свои национальные интересы, несмотря на оказываемое давление со стороны Соединенных Штатов. Эксперт отметил, что текущие шаги премьер-министра Нарендры Моди, включая предстоящий саммит ШОС и его участие в нем, подтверждают этот подход.

Ранее депутат Алексей Чепа заявлял, что страны БРИКС намерены дать ответ на введение США импортных пошлин против Индии. Он подчеркнул, что подобные меры затрагивают коллективные интересы объединения. Парламентарий добавил, что конкретные ответные шаги будут объявлены после проведения всестороннего анализа возможных последствий.

