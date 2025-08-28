День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 11:15

Предстоящую встречу Путина и Си Цзиньпина назвали историческим событием

Посол КНР Ханьхуэй: Путин и Си Цзиньпин проведут знаковую встречу в сентябре

Си Цзиньпин, Владимир Путин Си Цзиньпин, Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Сергей Гунеев, РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут в сентябре знаковую встречу, заявил ТАСС посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй. По мнению дипломата, переговоры будут иметь историческое значение и придадут мощный импульс связям двух стран.

Лидеры Китая и России вновь проведут важную, имеющую знаковое историческое значение встречу, которая определит направление дальнейшего развития двусторонних отношений и придаст новый мощный импульс углублению сотрудничества во всех сферах, — поделился собеседник агентства.

Посол напомнил, что в Пекине осенью пройдет торжественное собрание в честь 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа Японии и юбилея Победы во Второй мировой. Ханьхуэй отметил, что Россия и Китай являются добрыми соседями, которых связывают общие реки и горы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин готовится к визиту в Китай. Представитель Кремля назвал предстоящую поездку совершенно беспрецедентной. Также российский лидер готовится к Восточному экономическому форуму.

Китай
послы
Владимир Путин
Си Цзиньпин
