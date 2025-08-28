Предстоящую встречу Путина и Си Цзиньпина назвали историческим событием Посол КНР Ханьхуэй: Путин и Си Цзиньпин проведут знаковую встречу в сентябре

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут в сентябре знаковую встречу, заявил ТАСС посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй. По мнению дипломата, переговоры будут иметь историческое значение и придадут мощный импульс связям двух стран.

Лидеры Китая и России вновь проведут важную, имеющую знаковое историческое значение встречу, которая определит направление дальнейшего развития двусторонних отношений и придаст новый мощный импульс углублению сотрудничества во всех сферах, — поделился собеседник агентства.

Посол напомнил, что в Пекине осенью пройдет торжественное собрание в честь 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа Японии и юбилея Победы во Второй мировой. Ханьхуэй отметил, что Россия и Китай являются добрыми соседями, которых связывают общие реки и горы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин готовится к визиту в Китай. Представитель Кремля назвал предстоящую поездку совершенно беспрецедентной. Также российский лидер готовится к Восточному экономическому форуму.