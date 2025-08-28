День знаний — 2025
«Вопросы есть»: политолог о реалистичности нового плана Трампа по Украине

Политолог Дудаков усомнился в желании Трампа помочь ЕС в гарантиях для Украины

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Готовность США помочь Европе в обеспечении гарантий безопасности для Украины выглядит сомнительно, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он отметил, что в таком случае американцам придется сохранить военный контингент в Европе, а это противоречит целям администрации президента США Дональда Трампа.

Если же мы говорим об этом самом конкретном плане (Financial Times заявила, что США готовы предоставить разведывательные средства и осуществлять контроль за полем боя любым западным силам обороны на Украине. — NEWS.ru), то здесь, конечно, вопросы есть. Если Соединенные Штаты хотя бы какую-то поддержку будут предоставлять европейским странам, то придется для этого либо сохранять, либо наращивать свой европейский контингент. Сейчас основной настрой и приоритет администрации Трампа — это все-таки постепенно сокращать свое военное участие в Европе. Перенаправлять ресурсы на другие направления: либо на Ближний Восток для продолжения давления на Иран, либо в Азиатский регион для конкуренции с Китаем, — отметил Дудаков.

Он пояснил, что США могут поддержать европейцев в части предоставления разведывательных данных и помощи в обслуживании военной техники. Но серьезную поддержку американцы оказывать не будут, добавил политолог. Политолог выразил сомнения, что США будут участвовать в миротворческой миссии в Европе.

То есть это идет вразрез с приоритетами нынешней администрации. Поэтому есть сомнения в том, что Трамп в итоге согласится с таким планом и что будет какая-то серьезная поддержка европейцев. Разведданные американцы могут предоставлять, они могут помогать с обслуживанием какой-то техники и систем ПВО — это, безусловно, так, — объяснил Дудаков.

Ранее Financial Times сообщила, что США выразили готовность поддержать войска европейских стран, которые могут быть направлены для обеспечения гарантий безопасности Украине. Вашингтон пообещал предоставить средства разведки, наблюдения и рекогносцировки, помочь со структурами командования, что стало серьезным изменением позиции американских властей.

