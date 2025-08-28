День знаний — 2025
Макрон предложил подготовить ответные меры против пошлин США

Politico: Макрон предложил подготовить меры против угроз Трампа о пошлинах

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: IMAGO/Frank Ossenbrink/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает ответные меры ЕС против крупных американских технологических компаний, передает издание Politico со ссылкой на источники. Данное решение стало реакцией на угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины и экспортные ограничения против стран, вводящих налоги или регуляторные нормы для американских IT-корпораций.

Европейскому союзу следует рассмотреть ответные меры против цифрового сектора США, — отметил Макрон.

Ранее депутат Алексей Чепа заявил, что страны БРИКС намерены ответить на введение США импортных пошлин против Индии. Он подчеркнул, что такие меры затрагивают общие интересы объединения. Депутат добавил, что ответные шаги будут объявлены после анализа последствий.

До этого эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что пошлины США против Индии приведут к удорожанию индийских товаров на американском рынке. По его словам, по сути, глава Белого дома вводит налог для конечного потребителя.

