В России заявили, что БРИКС не оставит без ответа пошлины США против Индии

Страны БРИКС ответят на введение США импортных пошлин на товары из Индии, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Lenta.ru. Он подчеркнул необходимость взвешенного подхода к реакции на односторонние действия Вашингтона.
Страны, входящие в союз БРИКС, естественно, прореагируют на такие односторонние действия против Индии. В конечном счете, любые такие действия затрагивают общие интересы, — отметил депутат.
Также Чепа предположил, что ответные шаги будут объявлены в ближайшее время после тщательного анализа экономических последствий. По его словам, подобные решения требуют всесторонней оценки для защиты общих интересов стран-участниц объединения.
Американские 50%-ные пошлины на товары из Индии вступили в силу с 07:00 мск 27 августа. Вашингтон объяснил решение закупками Нью-Дели российской нефти. Стороны безуспешно провели пять раундов переговоров, не достигнув соглашения. Правительство Индии не рассчитывает на быстрое смягчение мер. Нью-Дели заверил, что пострадавшим от пошлин экспортерам помогут власти.