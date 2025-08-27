День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 15:08

В России заявили, что БРИКС не оставит без ответа пошлины США против Индии

Депутат Чепа: БРИКС скоро ответит на пошлины США на индийские товары

Алексей Чепа Алексей Чепа Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Страны БРИКС ответят на введение США импортных пошлин на товары из Индии, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Lenta.ru. Он подчеркнул необходимость взвешенного подхода к реакции на односторонние действия Вашингтона.

Страны, входящие в союз БРИКС, естественно, прореагируют на такие односторонние действия против Индии. В конечном счете, любые такие действия затрагивают общие интересы, — отметил депутат.

Также Чепа предположил, что ответные шаги будут объявлены в ближайшее время после тщательного анализа экономических последствий. По его словам, подобные решения требуют всесторонней оценки для защиты общих интересов стран-участниц объединения.

Американские 50%-ные пошлины на товары из Индии вступили в силу с 07:00 мск 27 августа. Вашингтон объяснил решение закупками Нью-Дели российской нефти. Стороны безуспешно провели пять раундов переговоров, не достигнув соглашения. Правительство Индии не рассчитывает на быстрое смягчение мер. Нью-Дели заверил, что пострадавшим от пошлин экспортерам помогут власти.

Индия
БРИКС
США
ответы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском аэропорту чуть не подожгли самолет
33 года провала. Почему ОБСЕ не смогла разрешить конфликт в Карабахе
В России предложили поощрять трезвых граждан кешбэком и льготами
Арестованному мэру Владимира больше не рады в «Единой России»
Девочка-подросток упала с моста в реку и не всплыла
В Петербурге запустили движение по Невскому проспекту
Трамп получил совет, как провести саммит с Украиной
Жителям российского города запретили ночные катания на самокатах
Диверсия с ядом, болезни добивают солдат: новости СВО на вечер 27 августа
В России предложили отменить пенсионные баллы
Очевидец указал на странную деталь в исчезновении Свечникова в Босфоре
Франция готовит больницы к приему раненых из зон боевых действий
Подростка шесть дней лечили от ушиба вместо сепсиса, пока он не умер
Продукты с отрицательной калорийностью: правда или миф?
В Совфеде описали судьбу Евросоюза при вступлении Украины
Обнародовано последнее видео с пропавшим Свечниковым
МИД: Ереван не взял на себя обязательство перед Баку изменить конституцию
Две блогерши залезли на патрульное авто ради видео
Необычные соленые огурцы с медом и горчицей
Напавший на полицейских в Москве мигрант оказался членом ИГ
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.