Американцев предупредили о неприятных последствиях пошлин против Индии Энергетик Юшков: цены на товары из Индии вырастут для американского рынка

Пошлины США против Индии приведут к удорожанию индийских товаров на американском рынке, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, по сути, глава Белого дома Дональд Трамп вводит налог для конечного потребителя.

Для Индии, конечно, [санкции] — это неприятная история, потому что получается, что их товары будут менее конкурентоспособны на американском рынке. Но в то же время я не думаю, что они вообще уйдут с рынка. То есть, скорее всего, они просто существенно поднимут цену. В итоге в таком случае за все заплатят конечные потребители в Соединенных Штатах. Трамп, получается, вводит налог на американских потребителей, а не на индийские товары, — сказал Юшков.

Он уточнил, что в указе Трампа о введении импортных пошлин на индийские товары очень много исключений. По словам энергетика, под них попадает вся продукция компании Apple, собираемая в Индии, так как новая мера не затрагивает микроэлектронику.

Ранее источник в индийском Минторговли сообщил, что американские 50%-е пошлины на товары из Индии вступили в силу в 07:00 мск 27 августа. Вашингтон объяснил решение закупками Нью-Дели российской нефти.