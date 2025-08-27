Эксперт заявил, что Индия «показывает зубы» в ответ на действия Трампа

Индия сохраняет независимый курс и успешно отстаивает свои интересы, несмотря на давление со стороны США, заявил в беседе с NEWS.ru политолог, научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. По его словам, в основе ее внешней политики лежит идея так называемого «мультиприсоединения».

Очевидно, что поведение Трампа крайне раздражает премьер-министра Индии Нарендра Моди и, в целом, индийские политические элиты. Его действия в ситуации, когда торговые переговоры, судя по сообщениям индийских СМИ, шли довольно успешно, были восприняты с огромным негодованием, и как попытка шантажа. Неожиданное вмешательство Трампа с обещанием дополнительного повышения тарифов (ещё на 25% сверх уже имеющихся 25%) стало поводом для недовольства, — заявил эксперт.

По словам собеседника, нынешние шаги Моди, например, предстоящий саммит ШОС и его поездка туда, заявления о неизменности позиции Индии в отношении защиты своего рынка, а также визит руководителя МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара в Москву призваны показать США недовольство и наличие других альтернатив. Политолог добавил, что Индия готова взаимодействовать одновременно с Россией, Китаем, США и Европейским союзом.

Индия продолжает поддерживать партнерские отношения с США и остается в четырехстороннем альянсе по безопасности. Следовательно, это исключительно экономический спор, касающийся пошлин. Основной аргумент Трампа как раз и состоит в том, что происходящее несправедливо: пошлины США на индийские товары очень низки, в то время как индийские пошлины на американские товары достаточно высоки. В результате у Индии с США наблюдается довольно солидный торговый профицит, — резюмировал Куприянов.

Ранее депутат Алексей Чепа заявил, что страны БРИКС намерены ответить на введение США импортных пошлин против Индии. Он подчеркнул, что такие меры затрагивают общие интересы объединения. Депутат добавил, что ответные шаги будут объявлены после анализа последствий.