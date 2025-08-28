Психолог посоветовала чаще делать комплименты окружающим

Большинство людей реагируют на добрые слова положительно, сообщила РИАМО практикующий психолог и сексолог Александра Миллер. По ее словам, редкие негативные ответы говорят о комплексах собеседника.

Не надо бояться, что ваш комплимент неправильно воспримут. Если воспримут неправильно — это про человека, про то, что он закрыт, что у него есть какие-то комплексы. Это не нужно воспринимать на свой счет, — завила она.

Ранее Миллер заявила, что открытые отношения, которые становятся все популярнее среди молодежи, могут привести к развитию тревожности и неуверенности в себе. По ее словам, такое партнерство связано с нежеланием брать на себя обязательства и материальные затраты, а также с распространением мнения о меркантильности женщин.