28 августа 2025 в 16:00

Погрузчик раздавил мужчину на складе холодильников

В Красноярске погрузчик раздавил мужчину на складе холодильников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярске погрузчик раздавил мужчину на складе холодильников, сообщил Telegram-канал Kras Mash. Инцидент произошел в здании на улице Борисевича.

Канал отметил, что мужчина внезапно потерял управление машиной, в результате чего она перевернулась. Водитель оказался зажат под тяжелой техникой и умер.

Ранее во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга 23-летнего парня раздавило во время работы на станке. По факту гибели россиянина начали проверку. Несчастный случай произошел на заводе Специальных материалов, расположенном на Нефтяной дороге.

Прибывшие на место ЧП правоохранители обнаружили тело молодого человека в производственном цеху. Погибшим оказался уроженец Кировска. Тело россиянина отправили на экспертизу.

До этого в Челябинске на площадке одного из производственных цехов АО «ЧЗМК» погиб 44-летний мастер. По версии следствия, при ведении работ по эксплуатации крана на мужчину упала металлическая балка. Причиной трагедии в ведомстве сочли нарушения установленных правил безопасности. Инцидент произошел 8 августа.

Россия
Красноярск
склады
холодильники
смерти
