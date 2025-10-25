Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 14:35

Вторая жизнь старого холодильника: неожиданные способы превратить ненужную технику в полезную вещь для дачи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Не спешите выбрасывать старый холодильник — на даче он может оказаться настоящей находкой. Прочный корпус, удобные полки и герметичная дверца превращают этот прибор в универсальную основу для множества полезных вещей.

Холодильник легко приспособить под клумбу или грядку: в нем растения защищены от вредителей и пересыхания. Вкопав корпус в землю, можно сделать мини-погреб для хранения овощей — внутри всегда прохладно и сухо.

Он прекрасно подходит и для создания парника: достаточно добавить грунт и натянуть пленку. Тем, у кого есть питомцы, идея понравится еще больше — из холодильника получается уютная летняя будка, защищающая от солнца и дождя.

Если проявить немного креатива, старый агрегат станет вместительным шкафом для инструментов, игрушек или кухонной утвари, а летом послужит мини-баром для напитков. Простые переделки превращают ненужную технику в полезные вещи, которые делают жизнь на даче удобнее и интереснее.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки сталкиваются с проблемой поддержания чистоты унитаза. Традиционные средства обычно дают лишь временный эффект, однако существует необычный, но эффективный метод.

