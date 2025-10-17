Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 11:30

Оплата парковки в Красноярске: все способы и советы

Оплата парковки в Красноярске: все способы и советы Оплата парковки в Красноярске: все способы и советы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как оплатить парковку в Красноярске — вопрос, который волнует каждого автомобилиста, впервые оказавшегося в центре города. Система платных парковок здесь работает удобно и предлагает целых пять способов оплаты. Разберемся пошагово, как не ошибиться и сэкономить время.

Где расположены платные парковки

Платные парковочные зоны охватывают центральную часть Красноярска. Основные стоянки находятся на улицах Ленина, Красной Армии, Дубровинского, Маерчака, Копылова (под эстакадой моста), Новой Зари и Новосибирской. Всего в городе работает более 700 платных мест, включая новые парковки у Коммунального моста и на набережной. Центральные стоянки особенно востребованы в будние дни с 8 утра до 8 вечера.

Правила оплаты: пошаговая инструкция

Система оплаты парковок в Красноярске работает по четким правилам. Первый шаг — выбрать удобный способ оплаты из пяти доступных: через мобильное приложение «КрасПаркинг», паркомат на месте, профильный сайт, СМС-сообщение или терминал «Платежка». Второй шаг — ввести госномер автомобиля и номер парковки, указанный на аншлаге. Третий шаг — выбрать количество часов и оплатить банковской картой или со специального парковочного счета без комиссии. Четвертый шаг — получить СМС-подтверждение об успешной оплате.

Как лучше оплачивать: совет эксперта

Как оплатить парковку в Красноярске быстрее всего? Через мобильное приложение «КрасПаркинг», которое стало самым популярным способом среди водителей. Установите бесплатное приложение, зарегистрируйтесь по номеру телефона и привяжите банковскую карту. Этот способ самый надежный: оплата проходит мгновенно, комиссия отсутствует, а управлять парковочной сессией можно прямо с телефона — продлевать время или досрочно завершать стоянку. Тариф составляет 25–30 рублей в час.

Легальный способ бесплатной парковки

На платных парковках Красноярска действует приятный бонус — первые 7–15 минут стоянки предоставляются бесплатно. Это официальное правило позволяет быстро решить срочные дела без затрат на парковку. Для инвалидов с соответствующим разрешением парковка полностью бесплатна.

