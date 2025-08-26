Молодого сотрудника раздавило во время работы на станке в Петербурге

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга 23-летнего парня раздавило во время работы на станке, пишет Neva.Today. По факту гибели россиянина начали проверку.

Несчастный случай произошел на заводе Специальных материалов, расположенном на Нефтяной дороге. Прибывшие на место ЧП правоохранители обнаружили тело молодого человека в производственном цеху.

Погибшим оказался уроженец Кировска. Труп россиянина отправили на экспертизу. Сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Челябинске на площадке одного из производственных цехов АО «ЧЗМК» погиб 44-летний мастер. По версии следствия, при ведении работ по эксплуатации крана на мужчину упала металлическая балка.