«Мечел» приостановил выпуск продукции в угольном сегменте

Челябинский «Мечел» приостановил выпуск части продукции в добывающем сегменте, сообщили в пресс-службе компании. Решение связано с нерентабельностью отдельных направлений и переориентацией ресурсов на более востребованные позиции.

В условиях инфляции затрат, крепкого курса национальной валюты и санкционных ограничений экономика угольного бизнеса оказалась под серьезным давлением. В сложившихся условиях мы приняли решение приостановить производство нерентабельных видов продукции, частично переориентировав ресурсы на более востребованную в сегодняшних реалиях продукцию, — говорится в сообщении.

В пресс-службе также пояснили, что на протяжении всего первого полугодия 2025 года цены на концентрат коксующегося угля снижались из-за слабого спроса и избыточного предложения на рынке. Дополнительным фактором сокращения стала приостановка работы обогатительной фабрики «Нерюнгринская» на время ремонта. Возобновить производство планируют в октябре.

