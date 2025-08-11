Добывавшая в России нефть ирландская Petroneft будет ликвидирована

Акционеры добывавшей нефть в Томской области ирландской компании PetroNeft Resources plc. приняли решение о ее ликвидации, сообщается на сайте корпорации. Ликвидатором назначен Дэвид Ван Дессель, который займется распределением активов между участниками компании.

Бывшая международная компания по разведке и добыче нефти и газа, сосредоточенная в России, объявляет о том, что на внеочередном общем собрании акционеров 8 августа была принята следующая резолюция: компания должна быть добровольно ликвидирована, – сказано в сообщении.

На 30 сентября 2023 года основными акционерами Petroneft являлись Seguro Nominees Limited — 5,4%, J&E Davy — 6,6%, Дарья Шафтельская — 9,2%, Ллойд Уиггинс — 14,46% и контролируется Максимом Коробовым Natlata Partners Limited — 25,7%,

