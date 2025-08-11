Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 10:36

Добывавшая в России нефть ирландская Petroneft будет ликвидирована

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Акционеры добывавшей нефть в Томской области ирландской компании PetroNeft Resources plc. приняли решение о ее ликвидации, сообщается на сайте корпорации. Ликвидатором назначен Дэвид Ван Дессель, который займется распределением активов между участниками компании.

Бывшая международная компания по разведке и добыче нефти и газа, сосредоточенная в России, объявляет о том, что на внеочередном общем собрании акционеров 8 августа была принята следующая резолюция: компания должна быть добровольно ликвидирована, – сказано в сообщении.

На 30 сентября 2023 года основными акционерами Petroneft являлись Seguro Nominees Limited — 5,4%, J&E Davy — 6,6%, Дарья Шафтельская — 9,2%, Ллойд Уиггинс — 14,46% и контролируется Максимом Коробовым Natlata Partners Limited — 25,7%,

Ранее российский суд приступил к процессу банкротства компании ООО «Майкрософт Рус», она является «дочкой» крупной западной компании Microsoft. Бизнес сам инициировал судопроизводство. В отчетности за 2024 год указывалось, что компания Microsoft не рассматривает вопрос ликвидации ООО «Майкрософт Рус». С начала 2025 к «дочке» было подано четыре иска на общую сумму 110 млн рублей.

