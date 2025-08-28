Раскрыта реакция Путина на новые объекты Корабелки

Президент России Владимир Путин дал высокую оценку новым объектам Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ, известен как Корабелка), сообщил помощник главы государства Николай Патрушев. Он провел совещание по вопросам подготовки кадров для судостроительной промышленности, которое проходило в университете, передает РИА Новости.

Патрушев отметил, что за последние три года в университете был реализован масштабный проект по развитию инфраструктуры. В числе новых объектов были построены научно-производственный корпус, медико-профилактический центр с модулем лучевой диагностики, центр единоборств и два студенческих общежития.

С рядом из этих объектов в 2025 году ознакомился президент Российской Федерации. Дана высокая оценка, — сказал Патрушев.

Визит Владимира Путина в Корабелку состоялся 27 июля в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург и был приурочен к Дню Военно-морского флота. Президент лично осмотрел учебно-лабораторный и научно-производственный корпуса, а также центр единоборств.

Ранее на Северной верфи в Санкт-Петербурге спустили на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал Амелько». Корабль назван в честь адмирала Николая Амелько, участвовавшего в Таллинском переходе и обороне Ленинграда, а позднее возглавившего штаб Тихоокеанского флота. В церемонии приняли участие главком ВМФ Александр Моисеев, помощник президента Николай Патрушев и глава ОСК Андрей Пучков.