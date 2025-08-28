День знаний — 2025
28 августа 2025 в 15:16

Актриса Старшенбаум воссоединилась с сыном от звезды сериала «Диверсант»

Актриса Старшенбаум показала сына Ивана от актера Бардукова

Анна Старшенбаум Анна Старшенбаум Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Анна Старшенбаум показала фото сына Ивана от звезды сериала «Диверсант» Алексея Бардукова. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала кадр, где сообщила, что ребенок прилетел к ней в Сочи. Здесь она живет с мужем и младшим сыном Эриком.

Старший прилетел… Наклонился, чтоб обнять, — поделилась знаменитость.

Старшенбаум и Бардуков были в браке восемь лет, а официально развелись в 2017 году. Актриса признавалась, что продолжает по-дружески общаться с экс-супругом, потому что они вместе растят сына. Артисты не настаивают, чтобы сын шел по их стопам, давая ребенку возможность попробовать себя в разных направлениях.

Ранее звезда мелодрамы «Я тебя никогда не забуду» Екатерина Климова показала фото своего 16-летнего сына Корнея, которого родила от коллеги по цеху Игоря Петренко. Актриса театра, кино и телевидения сняла кадр с подростком на отдыхе, пока они шли в направлении моря. Подписчики назвали юношу чудесным и восхитились его скулами.

