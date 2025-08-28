Актриса Старшенбаум воссоединилась с сыном от звезды сериала «Диверсант»

Актриса Анна Старшенбаум показала фото сына Ивана от звезды сериала «Диверсант» Алексея Бардукова. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала кадр, где сообщила, что ребенок прилетел к ней в Сочи. Здесь она живет с мужем и младшим сыном Эриком.

Старший прилетел… Наклонился, чтоб обнять, — поделилась знаменитость.

Старшенбаум и Бардуков были в браке восемь лет, а официально развелись в 2017 году. Актриса признавалась, что продолжает по-дружески общаться с экс-супругом, потому что они вместе растят сына. Артисты не настаивают, чтобы сын шел по их стопам, давая ребенку возможность попробовать себя в разных направлениях.

