Стало известно, за что задержали главреда тюменской газеты Главреда Суразакова обвинили в сексуальных действиях по отношению к ребенку

Главного редактора газеты «Тюменская губерния» Сергея Суразакова задержали по обвинению в совершении сексуальных действий в отношении несовершеннолетнего, сообщает РБК. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Ленинский районный суд города Тюмени постановил арестовать подозреваемого. Он будет находиться в следственном изоляторе до 30 сентября 2025 года. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в редакции «Тюменской губернии» отказались от комментариев по поводу произошедшего, сообщив лишь о назначении Ольги Радутной исполняющей обязанности главного редактора. До своего назначения на пост главреда Сергей Суразаков сотрудничал с такими изданиями, как «Тюменский курьер», «Комсомольская правда», «Тюменская правда» и «Тюменская область сегодня». Кроме профессиональной деятельности в СМИ, Суразаков баллотировался в городскую думу от партии «Справедливая Россия».

