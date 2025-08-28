День знаний — 2025
Объем инвестиций в российскую недвижимость резко сократился

Инвестиции девелоперов в российскую недвижимость сократились на 44%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объем инвестиций девелоперов в недвижимость России за период с января по август 2025 года сократился на 44% и составил 124 млрд рублей, говорится в материалах консалтинговой компании IBC Real Estate. Снижение связано с падением вложений в земельные участки под жилые проекты, тогда как инвестиции в коммерческую недвижимость выросли на 15%, до 39 млрд рублей, передает «РБК Недвижимость».

По данным аналитиков, девелоперские компании, традиционно являвшиеся лидерами на рынке инвестиций в недвижимость, теперь обеспечивают лишь 30% всех сделок, тогда как в 2021–2022 годах их доля превышала 50%.

Ключевыми запросами инвесторов в условиях высокой волатильности остаются дисконт к рынку, стабилизированный арендный бизнес, не требующий существенных вложений, а также проекты с потенциалом роста после редевелопмента/реконцепции, — сказано в отчете.

Снижение инвестиций объясняется прежде всего уменьшением вложений в жилую недвижимость. При этом общая сумма инвестиционных сделок за восемь месяцев составила 421 млрд рублей, что на 33% ниже показателя аналогичного периода 2024 года, но близко к результату всего 2022 года. Институциональные инвестиционные компании также сократили активность: их доля снизилась с 27% до 7%, а объем вложений составил 28 млрд рублей.

Ранее эксперт по недвижимости Алексей Подпалый предостерег россиян от дешевых квартир и заявил, что они часто требуют серьезных капиталовложений в ремонт и имеют неудобное расположение. По его мнению, стоимость жилья напрямую зависит от инфраструктуры района и класса жилого комплекса.

