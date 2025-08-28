День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 18:51

Хайди Клум и ее дочь пришли на кинофестиваль в откровенных нарядах

Модель Клум и ее дочь посетили Венецианский кинофестиваль в платьях с декольте

Хайди Клум и Лени Клум Хайди Клум и Лени Клум Фото: Manuele Mangiarotti/Global Look Press

Немецкая супермодель Хайди Клум и ее 21-летняя дочь Лени Клум появились в откровенных нарядах на открытии Венецианского кинофестиваля, пишет Deadline. Они вышли на красную дорожку в вечерних платьях с корсетом и глубоким декольте.

Судя по фото, Хайди Клум выбрала платье нежно-розового оттенка, в то время как ее дочь предпочла аналогичный фасон в черном цвете. Обе дополнили свои образы роскошными бриллиантовыми колье, подчеркнув элегантность и гламурный стиль мероприятия.

Ранее телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в соцсетях фотографию в откровенном наряде с сумкой стоимостью 20 млн рублей. На снимке Собчак запечатлена в черном бюстгальтере с декоративными вырезами, жакете в тон, пушистой шубе, массивном золотом чокере, серьгах в форме колец и солнцезащитных очках.

До этого балерина Анастасия Волочкова опубликовала обнаженное фото из бани. На снимке она позирует, прикрывшись только вениками. Комментарии к своим публикациям Волочкова давно закрыла.

Европа
Венецианский кинофестиваль
модели
платья
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Финансовая пропасть»: высшие эшелоны власти во Франции охватывает паника
Атака на Самару, новые детали трагедии с альпинисткой: что будет дальше
Стало известно о продвижении ВС России на Купянском направлении
«Попа как орех»: гитарист Кадышевой переплюнул подтанцовку Булановой
«Напоминает дуршлаг»: военэксперт раскрыл, что происходит с ПВО на Украине
В ЦАХАЛ раскрыли детали новой атаки на Йемен
Раскрыта особенность перехваченного американского «Посейдона»
В Домодедово выявили россиянина с подозрением на опасную лихорадку
Биатлонистов из РФ не пустили на ОИ: кто из наших точно поедет в Италию
Половина поступающих в школы Петербурга детей мигрантов не прошла тест
Захарова указала на виновных в обстреле здания ЕС в Киеве
Экзотическое животное вызвало переполох в подъезде московского дома
На границе двух европейских стран появились «зубы дракона»
Биологи предупредили об опасной «зеркальной» эпидемии
Исполнитель роли Лени Голубкова в роликах «МММ» рассказал про шестерых жен
«Круче, чем Киркоров»: фанаты Кадышевой высказались о ее концерте
Секрет темного гения Сергея Мавроди: история успеха пирамиды МММ
Эксперт объяснил, почему шансы найти пловца Свечникова живым малы
Россиян предупредили о новой схеме обмана через благотворительность
Журналист угодил в новости: редактора тюменской газеты обвинили в педофилии
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.