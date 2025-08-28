Хайди Клум и ее дочь пришли на кинофестиваль в откровенных нарядах

Немецкая супермодель Хайди Клум и ее 21-летняя дочь Лени Клум появились в откровенных нарядах на открытии Венецианского кинофестиваля, пишет Deadline. Они вышли на красную дорожку в вечерних платьях с корсетом и глубоким декольте.

Судя по фото, Хайди Клум выбрала платье нежно-розового оттенка, в то время как ее дочь предпочла аналогичный фасон в черном цвете. Обе дополнили свои образы роскошными бриллиантовыми колье, подчеркнув элегантность и гламурный стиль мероприятия.

