28 августа 2025 в 18:26

Россиянин сжег две машины и гараж бывшего коллеги

В Подмосковье мужчина сжег две машины и гараж из-за неприязни к бывшему коллеге

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье злоумышленник с помощью бутылок с зажигательной смесью уничтожил два автомобиля и гараж из личной неприязни к бывшему коллеге, сообщает пресс-служба МВД России. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Согласно данным следствия, мужчина сначала поджег припаркованный автомобиль Nissan и гараж у дома отца своего знакомого в Павлово-Посадском округе, после чего отправился в Электросталь, где сжег автомобиль Haval, принадлежавший супруге того же мужчины.

Ранее в Бурятии мужчина в ходе ссоры поджег свою сожительницу. Отмечается, что женщина скончалась в реанимации, злоумышленника задержали и приговорили к 16 годам колонии. Двое детей погибшей остались сиротами.

До этого в Орле задержали двух подростков, которые по заказу анонимного куратора подожгли тепловоз в депо. Парни бросили зажигательную смесь в локомотив, снимая происходящее на камеру. Из-за пожара частично выгорел аккумуляторный отсек тепловоза.

Житель Нижегородской области уснул с непотушенной сигаретой во рту, в результате чего случился пожар. Огонь охватил восемь квартир и нанес ущерб на 19,5 млн рублей.

поджоги
Подмосковье
автомобили
коллеги
