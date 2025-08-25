Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В российском регионе мужчина сжег сожительницу после ссоры

В Бурятии мужчина сжег сожительницу и был приговорен к 16 годам колонии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Бурятии мужчина в ходе ссоры поджог свою сожительницу, сообщает «КП-Иркутск» со ссылкой на следователей. Отмечается, что женщина скончалась в реанимации, злоумышленника задержали и приговорили к 16 годам колонии. Двое детей погибшей остались сиротами.

В результате термического ожога значительной поверхности тела потерпевшая спустя несколько дней скончалась в больнице, — сообщили следователи.

Ранее в Якутске нетрезвый мужчина из ревности учинил конфликт с возлюбленной, в ходе которого укусил ее за ягодицу и руку. Суд назначил ему наказание в виде ареста на 13 суток.

До этого в Калифорнии миллионера обвинили в расправе над женой. Известного врача Айрин Гау-Лай из Лос-Анджелеса нашли сгоревшей в кабинете ее дома в пригороде Сан-Марино. Предполагается, что муж забил женщину и затем сжег тело.

