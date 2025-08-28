День знаний — 2025
28 августа 2025 в 18:48

Российский хоккеист охарактеризовал прошлый сезон цитатой Мураками

Вратарь «Сибири» Красоткин описал прошлый сезон цитатой Мураками

Антон Красоткин Антон Красоткин Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Вратарь хоккейного клуба «Сибирь» Антон Красоткин в беседе с изданием Championat охарактеризовал прошлый сезон цитатой известного писателя Харуки Мураками. Также голкипер отметил, что в предыдущем году было «очень много непонятного».

Самое основное касается моего здоровья. Сейчас все хорошо, уже получил ответы на интересующие вопросы. Надеюсь, все будет в порядке. Ну а прошлый сезон <...>. Про него можно сказать цитатой из Харуки Мураками: «Ошибки — это знаки препинания жизни, без которых, как и в тексте, не будет смысла», — заявил Красоткин.

Новый розыгрыш регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начнется 5 сентября 2025 года. В матче за Кубок Открытия встретятся ярославский «Локомотив», который стал обладателем Кубка Гагарина в прошлом сезоне, и челябинский «Трактор».

Ранее тренер Владимир Плющев заявил, что новое правило в КХЛ о запрете контролировать шайбу за воротами более трех секунд ломает игру и превращает ее в тараканьи бега. По его словам, речь идет о вредном упрощении.

