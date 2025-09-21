Овечкин не попал в заявку на первый предсезонный матч с «Бостоном»

Овечкин не попал в заявку на первый предсезонный матч с «Бостоном» «Вашингтон» не выпустит Овечкина на лед против «Бостона» из-за травмы

В первом предсезонном матче «Вашингтон» выйдет на лед без своего форварда Александра Овечкина. Он пропустит игру с «Бостоном» из-за травмы, сообщает пресс-служба хоккейной команды.

Из россиян в заявку на игру попали Иван Мирошниченко и Богдан Тринеев. Матч состоится 22 сентября в 00:00 по московскому времени.

Ранее журналист Тарик Эль-Башир сообщал, что Овечкин был переведен на скамейку запасных на вторую тренировку подряд из-за травмы в области нижней части тела. До этого капитан команды досрочно покинул лед во время первой тренировки, которая проходила 18 сентября.

Сам нападающий «Вашингтон Кэпиталз» заявил, что не может назвать хотя бы примерное время, которое потребуется на его восстановление. В свою очередь представители клуба рассказали, что принимаются все необходимые меры и Александр Овечкин остается центральной фигурой в планах команды, несмотря на возраст и завершающийся контракт. При этом буквально накануне хоккеист отметил свое 40-летие.