15 января 1919 года в Бостоне произошла трагедия, которая навсегда вошла в историю как одна из самых необычных и разрушительных техногенных катастроф. Гигантский резервуар с патокой, принадлежавший компании Purity Distilling Company, взорвался, выпустив на улицы города бурую волну липкого сиропа высотой до 8 метров. Это событие, известное как Великое паточное наводнение, унесло жизни 21 человека, десятки получили тяжелые травмы, а целые кварталы оказались погребены под вязкой массой.

Причины взрыва: почему лопнул резервуар

Катастрофа не была случайностью — она стала результатом целого ряда просчетов, технических нарушений и неблагоприятных обстоятельств. Компания Purity Distilling производила промышленный спирт из патоки, которая являлась побочным продуктом сахарного производства. В январе 1919 года в США ожидалось введение «сухого закона», и предприятия спешно наращивали запасы сырья, чтобы успеть произвести как можно больше алкоголя до запрета.

Резервуар, построенный в 1915 году, изначально имел конструктивные недостатки. Его стальные стенки были слишком тонкими, а при строительстве использовался некачественный металл, склонный к растрескиванию. Инженеры компании проигнорировали рекомендации по усилению конструкции, решив сэкономить. Кроме того, резервуар не проходил должных проверок — его заполняли до предела, не учитывая нагрузку.

Роковую роль сыграла и погода. За несколько дней до катастрофы в Бостоне стояли сильные морозы (до –17 °C), но затем температура резко поднялась до +5 °C. Это вызвало активное брожение патоки, что привело к росту давления внутри резервуара. Кроме того, перед закачкой сироп подогревали, чтобы облегчить перекачку. В результате патока расширилась, а слабые стенки бака не выдержали.

Бостонская катастрофа 1919 года: когда город залило патокой Фото: Shutterstock/FOTODOM

15 января в 12:30 раздался оглушительный взрыв. Очевидцы сравнивали его с артиллерийским залпом — металл разорвало с такой силой, что обломки разлетелись на десятки метров. Огромная волна патоки, движущаяся со скоростью 60 км/ч, обрушилась на прилегающие улицы, сметая все на своем пути.

Последствия затопления: разрушения и жертвы

Волна патоки была настолько мощной, что опрокинула вагон надземной железной дороги, сдвинула с рельсов грузовой поезд и разрушила несколько зданий. Люди, оказавшиеся в эпицентре, не успели спастись — патока затягивала их как болото. Свидетели рассказывали, что лошади, попавшие в липкую массу, погибали, не имея возможности выбраться.

Особенно пострадал район Норт-Энд, где находились жилые дома и предприятия. Патока заполнила подвалы, залила первые этажи, а в некоторых местах ее слой достигал 90 см. Спасатели, прибывшие на место, столкнулись с невероятными трудностями — передвигаться по залитым улицам было почти невозможно. Липкая масса обволакивала ноги, делая каждый шаг мучительным.

Спасательная операция продолжалась четыре дня. В ней участвовали военные моряки, полиция, врачи и добровольцы. Некоторые пострадавшие погибли сразу — они утонули в патоке, пытаясь выбраться. Тела находили застывшими в неестественных позах даже спустя недели.

Очистка города стала колоссальной задачей. Потребовались тысячи рабочих, чтобы отмыть улицы с помощью морской воды, песка и кислотных растворов. Жители жаловались, что даже спустя годы в жаркие дни воздух наполнялся сладковатым запахом забродившей патоки.

Патока в Бостоне (1919): самая сладкая катастрофа в истории Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как Бостон запомнил эту трагедию

После катастрофы началось судебное разбирательство. Компания Purity Distilling пыталась свалить вину на анархистов, утверждая, что резервуар мог быть взорван диверсантами. Однако расследование доказало, что причиной стали халатность и нарушение норм строительства. В итоге пострадавшие получили компенсации, а инцидент привел к ужесточению контроля за промышленными объектами в США.

Интересно, что на следующий день после трагедии, 16 января 1919 года, была ратифицирована 18-я поправка к Конституции США, вводившая «сухой закон». Это ироничное совпадение поставило точку в промышленном использовании патоки для производства спирта.

Сегодня о катастрофе напоминает лишь скромная мемориальная доска в районе Норт-Энд. Однако память о событии живет в городских легендах. Местные жители говорят, что в особенно жаркие дни старые кирпичные стены до сих пор «плачут карамелью».

Наследие «паточного потопа»: уроки и последствия

Катастрофа 1919 года стала поворотным моментом в истории промышленной безопасности. После нее в США ужесточили нормы проектирования резервуаров для хранения жидкостей, а также ввели обязательные инженерные проверки подобных сооружений.

Кроме того, трагедия показала, насколько опасными могут быть поспешные решения в бизнесе. Стремление компании быстро заработать на предстоящем «сухом законе» привело к перегрузке резервуара и его разрушению. Современные инженеры и историки до сих пор изучают это событие, используя его как пример каскадного отказа системы, когда цепочка небольших ошибок приводит к катастрофе.

Великое паточное наводнение в Бостоне — это не просто курьезный исторический факт. Это трагедия, которая оставила глубокий след в памяти города.