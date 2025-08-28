День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 16:50

В Госдуме нашли способ, как сократить число ДТП с подростками на питбайках

Депутат Метелев предложил ограничить продажу питбайков подросткам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Продажу подросткам питбайков нужно ограничить, заявил депутат Госдумы Артем Метелев. По его словам, переданным 360.ru, реализация этих транспортных средств должна происходить только при наличии документа о прохождении курсов в специализированной спортивной организации.

Где-то ребята покалечились, где-то просто попались правоохранителям, к сожалению, есть и случаи смертей, — рассказал Метелев.

Ранее в поселке Гирей Краснодарского края компания подростков на мопедах попала в аварию. Пострадали 14-летний и 16-летний парни. Их доставили в больницу. По версии следствия, 16-летний юноша, находясь за рулем питбайка «Мотоленд», столкнулся с 14-летним водителем такого же мопеда и опрокинулся.

До этого МВД предложило запретить использование питбайков на дорогах общего пользования. По мнению ведомства, такие мини-мотоциклы не подходят для уличной езды и могут представлять опасность для других участников движения.

питбайки
Россия
подростки
ДТП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы скрытые болезни, которые могут быть у людей с холодными руками
В «Кайрате» назвали топ-клуб, с которым хотели бы сыграть в Лиге чемпионов
Названа главная цель Зеленского в конфликте с Россией на ближайшие годы
Вдове погибшего на СВО бойца пришлось дважды отпевать мужа
Затопление украинского «Симферополя» попало на видео
Россиянин сжег две машины и гараж бывшего коллеги
В Крыму вспыхнул лесной пожар на площади 70 гектаров
«Санду продала Молдавию»: наемники из Кишинева поедут на Украину
В Сети опубликовали кадры ДТП с элитным авто в центре Москвы
Проезд автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлен
Apple обнаружила критическую уязвимость во всех новых iPhone
В Международный день глухих пройдет «Добрый забег Совкомбанк»
Актер Пермяков рассказал, куда могли исчезнуть деньги «МММ»
Веночки, краш-гитарист, пьяная давка: зал ревел на концерте Кадышевой
Зеленский подтвердил готовность к диалогу с Путиным после атак на Киев
Навечно в памяти: крупнейшие теракты в России и мире
«Не выдержали»: курянка рассказала о гибели людей, которых держали в Сумах
В Израиле раскрыли цель новой атаки на Йемен
Названо имя нового посла Италии в России
Стало известно, сколько платили Владимиру Пермякову за роль Лени Голубкова
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.