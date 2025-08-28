В Госдуме нашли способ, как сократить число ДТП с подростками на питбайках

Продажу подросткам питбайков нужно ограничить, заявил депутат Госдумы Артем Метелев. По его словам, переданным 360.ru, реализация этих транспортных средств должна происходить только при наличии документа о прохождении курсов в специализированной спортивной организации.
Где-то ребята покалечились, где-то просто попались правоохранителям, к сожалению, есть и случаи смертей, — рассказал Метелев.
Ранее в поселке Гирей Краснодарского края компания подростков на мопедах попала в аварию. Пострадали 14-летний и 16-летний парни. Их доставили в больницу. По версии следствия, 16-летний юноша, находясь за рулем питбайка «Мотоленд», столкнулся с 14-летним водителем такого же мопеда и опрокинулся.
До этого МВД предложило запретить использование питбайков на дорогах общего пользования. По мнению ведомства, такие мини-мотоциклы не подходят для уличной езды и могут представлять опасность для других участников движения.