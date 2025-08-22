Подростки на мопедах оказались в больнице после ДТП в российском регионе

В поселке Гирей Краснодарского края компания подростков на мопедах попала в аварию, передает телеканал «Краснодар». Пострадали 14-летний и 16-летний парни. Их доставили в больницу.

По версии следствия, 16-летний юноша, находясь за рулем питбайка «Мотоленд», столкнулся с 14-летним водителем такого же мопеда и опрокинулся. При этом от удара второй подросток выехал на «встречку», где врезался в автомобиль «ВАЗ 2110», которым управляла 21-летняя жительница.

Ранее в Тульской области 26-летний водитель Opel Astra снес сразу трех питбайкеров на трассе. На появившихся в Сети кадрах видно мотоциклистов, стоящих на повороте в сторону Новомосковска, машина появляется сзади и сбивает их по очереди.

До этого МВД предложило запретить использование питбайков на дорогах общего пользования. По мнению ведомства, такие мини-мотоциклы не подходят для уличной езды и могут представлять опасность для других участников движения.