19 августа 2025 в 16:31

Автомобиль снес сразу трех подростков на питбайках и попал на видео

Водитель Opel Astra снес трех питбайкеров на трассе под Тулой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тульской области 26-летний водитель Opel Astra снес сразу трех питбайкеров на трассе, передает Telegram-канал «112». На появившихся в Сети кадрах видно мотоциклистов, стоящих на повороте в сторону Новомосковска, машина появляется сзади и сбивает их по очереди.

Подростки были в шлемах — это, скорее всего, спасло им жизнь, но из-за отсутствия мотоэкипировки травм избежать не удалось, сказано в материале. Пострадавших поместили в медучреждение.

Ранее сообщалось, что восьмиклассника на питбайке насмерть сбила Lada Kalina в Белебеевском районе Башкирии. Трагедия произошла около часа ночи на первом километре трассы Белебей — Ермекеево — Приютово. По предварительной информации, 42-летний водитель Lada поворачивал налево и врезался в двигавшийся навстречу питбайк. За рулем находился 14-летний подросток, который скончался до приезда скорой медицинской помощи.

До этого МВД предложило запретить использование питбайков на дорогах общего пользования. По мнению ведомства, такие мини-мотоциклы не подходят для уличной езды и могут представлять опасность для других участников движения. За нарушение планируют ввести штраф до 30 тысяч рублей.

Тульская область
автомобили
подростки
питбайки
