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06 августа 2025 в 10:47

Владельцев питбайков предупредили о новом штрафе

МВД предложило штрафовать водителей питбайков до 30 тысяч за езду по улицам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

МВД предложило запретить использование питбайков на дорогах общего пользования, сообщает «Коммерсант». По мнению ведомства, такие мини-мотоциклы не подходят для уличной езды и могут представлять опасность для других участников движения. За нарушение планируют ввести штраф до 30 тысяч рублей.

Питбайки, эндуро, кроссовые мотоциклы и иная аналогичная техника не предназначены для движения по дорогам общего пользования. Они не подлежат постановке на государственный учет и, следовательно, к участию в дорожном движении не допускаются, — уточнили в МВД.

В ведомстве отметили, что питбайки продаются как спортивный инвентарь, без фар, поворотников и зеркал, что делает их небезопасными. При этом часто встречаются на дорогах мотоциклы, за рулем которых находятся подростки, — это приводит к авариям, нередко с трагичным итогом.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, за первое полугодие 2025 года было зафиксировано 288 ДТП с участием несовершеннолетних водителей питбайков. В результате таких аварий погибли 10 детей, 235 получили травмы.

Ранее автоюрист Вадим Рождественский напомнил, что парковка во дворе в неположенном месте может обернуться штрафом, даже если машина въехала в запретную зону всего одним колесом. Водители могут обжаловать постановление, но им придется собрать доказательства. Оспорить штраф можно через вышестоящее должностное лицо или в суде.

МВД
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автомобили
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