Звезда фильма «Семейный призрак» рассказала о своих приоритетах

Актриса Кристина Корбут в интервью «Леди Mail» уклонилась от прямого вопроса о том, есть ли у нее отношения с кем-то. Звезда фильмов «Все, что тебя касается» и «Семейный призрак» отметила, что не ставит на пьедестал личную жизнь, но отметила, что мечтает о семье и загородном доме.

Я не ставлю на пьедестал что-то одно. <> Просто важно на разных этапах жизни правильно расставлять приоритеты, и это не значит, что я выбираю что-то одно. Я точно ничего не потеряю, а даже приобрету. Это все, что я могу сказать о личном на данный момент, — призналась знаменитость.

