ВС РФ потопили украинский корабль «Симферополь»: что известно, последствия

Российский безэкипажный катер потопил средний разведывательный корабль «Симферополь» ВМС Украины в устье Дуная, сообщили в Минобороны РФ. Какие подробности атаки известны?

Что известно о корабле «Симферополь»

Корабль «Симферополь» был построен на базе корпуса рыболовецкого траулера проекта 502ЭМ. Впервые был спущен на воду 23 апреля 2019 года. В начале октября 2019 года корабль переправили в Одессу для достройки и испытаний. Первый испытательный выход в море новый СРК совершил 30 января 2020 года, испытания продолжались около двух лет.

Основные характеристики корабля включали:

водоизмещение — 1220 тонн;

длина — 54,8 метра, ширина — 9,8 метра, высота — 5 метров;

скорость — до 11,6 узла;

дальность плавания — 7200 миль;

экипаж — 29 человек.

Вооружение судна включало шестиствольную 30-мм артиллерийскую установку АК-306 (скорострельность до 1000 выстрелов в минуту), переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла».

Также на «Симферополе» были установлены станция радиотехнической разведки «Мельхиор» (производства ГП НИИ «Квант-Радиолокация»), широкополосные пеленгаторные антенны компании Rohde & Schwarz (импортированы в мае 2019 года).

Что известно об уничтожении корабля «Симферополь»

В Министерстве обороны России заявили, что корабль ВМС Украины был потоплен в устье реки Дунай.

«С применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай нанесено поражение среднему разведывательному кораблю „Симферополь“ ВМС Украины. В результате атаки украинский корабль затонул», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Как отреагировали военкоры на потопление корабля «Симферополь»

Telegram-канал «Военная хроника» считает, что потопление корабля ВМС Украины российскими БЭКами можно назвать «боевым крещением».

«Дефицита целей у БЭКов не будет: морской трафик в Одессу остается плотным, а значит, ударные возможности дронов будут востребованы постоянно. Успешное применение морского дрона РФ переводит конфликт на море в новую фазу, где можно не только отвечать на удары, но и наносить их. Все теперь зависит от того, смогут ли эти удары принять массовый характер, превратившись в фактор, способный парализовать движение в западной части Черного моря и прервать морские поставки на Украину», — говорится в публикации.

По информации Telegram-канала WarGonzo, корабль «Симферополь» был крайне невезучим судном в рядах ВМС Украины.

«Это самое крупное судно, что смогла построить и принять в состав своего флота постмайданная Украина, изначально являлось средним рыболовным траулером морозильным (СРТМ) советской постройки. В апреле 2019 года он был спущен на воду в Киеве, в мае на борту произошел пожар, с тех пор „Симферополь“ находился на ремонте и испытаниях. Возможно, атака русского БЭКа предотвратила первый выход украинского разведывательного траулера в море. Вот и нечего называть свои корабли именами чужих городов», — добавили военкоры.

