День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 14:11

ВС РФ потопили украинский корабль «Симферополь»: что известно, последствия

Фото: Юлий Зозуля/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский безэкипажный катер потопил средний разведывательный корабль «Симферополь» ВМС Украины в устье Дуная, сообщили в Минобороны РФ. Какие подробности атаки известны?

Что известно о корабле «Симферополь»

Корабль «Симферополь» был построен на базе корпуса рыболовецкого траулера проекта 502ЭМ. Впервые был спущен на воду 23 апреля 2019 года. В начале октября 2019 года корабль переправили в Одессу для достройки и испытаний. Первый испытательный выход в море новый СРК совершил 30 января 2020 года, испытания продолжались около двух лет.

Основные характеристики корабля включали:

  • водоизмещение — 1220 тонн;
  • длина — 54,8 метра, ширина — 9,8 метра, высота — 5 метров;
  • скорость — до 11,6 узла;
  • дальность плавания — 7200 миль;
  • экипаж — 29 человек.

Вооружение судна включало шестиствольную 30-мм артиллерийскую установку АК-306 (скорострельность до 1000 выстрелов в минуту), переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла».

Также на «Симферополе» были установлены станция радиотехнической разведки «Мельхиор» (производства ГП НИИ «Квант-Радиолокация»), широкополосные пеленгаторные антенны компании Rohde & Schwarz (импортированы в мае 2019 года).

Что известно об уничтожении корабля «Симферополь»

В Министерстве обороны России заявили, что корабль ВМС Украины был потоплен в устье реки Дунай.

«С применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай нанесено поражение среднему разведывательному кораблю „Симферополь“ ВМС Украины. В результате атаки украинский корабль затонул», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Фото: Роман Пименов/ТАСС

Как отреагировали военкоры на потопление корабля «Симферополь»

Telegram-канал «Военная хроника» считает, что потопление корабля ВМС Украины российскими БЭКами можно назвать «боевым крещением».

«Дефицита целей у БЭКов не будет: морской трафик в Одессу остается плотным, а значит, ударные возможности дронов будут востребованы постоянно. Успешное применение морского дрона РФ переводит конфликт на море в новую фазу, где можно не только отвечать на удары, но и наносить их. Все теперь зависит от того, смогут ли эти удары принять массовый характер, превратившись в фактор, способный парализовать движение в западной части Черного моря и прервать морские поставки на Украину», — говорится в публикации.

По информации Telegram-канала WarGonzo, корабль «Симферополь» был крайне невезучим судном в рядах ВМС Украины.

«Это самое крупное судно, что смогла построить и принять в состав своего флота постмайданная Украина, изначально являлось средним рыболовным траулером морозильным (СРТМ) советской постройки. В апреле 2019 года он был спущен на воду в Киеве, в мае на борту произошел пожар, с тех пор „Симферополь“ находился на ремонте и испытаниях. Возможно, атака русского БЭКа предотвратила первый выход украинского разведывательного траулера в море. Вот и нечего называть свои корабли именами чужих городов», — добавили военкоры.

Читайте также:

Волчанск, Полтавка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 28 августа

Наступление ВС РФ на Сумы 28 августа: гибель командиров, уход из Алексеевки

Наступление ВС РФ на Покровск, Славянск и Краматорск: сводка за 28 августа

ВС РФ
новости
Украина
СВО
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Горничную в Сингапуре наказали за тайные подработки в домах местных жителей
Альпинист оценил поведение напарника, оставившего Наговицыну в горах одну
В подмосковном Фрязино вспыхнул пожар в кабине водителя КамАЗ
В США приняли еще одно жесткое решение против мигрантов
Актриса Старшенбаум воссоединилась с сыном от звезды сериала «Диверсант»
Опубликованы кадры спасения туристов от лесного пожара под Геленджиком
В России решили серьезно взяться за гонщиков на питбайках и изменить ПДД
Самойлова поделилась интимными подробностями жизни с Джиганом
Швеция и Финляндия поставили ультиматум НХЛ из-за России
Россиянка заработала почти миллион рублей на несуществующем ребенке
Нутрициолог рассказала, как подготовить детей к новому учебному году
В СПЧ пообещали запретить русофобию в России
Россиян предупредили о риске кражи денег на отдыхе за границей
В Госдуме объяснили важность освобождения Купянска
Бородин ответил Шнурову после матерного послания от бойцов СВО
Российские войска сбили 666-й самолет ВСУ с начала спецоперации
Появилось фото застрявшей в горах альпинистки Наговицыной с травмой
Телефон взорвался в руках у 15-летней девочки
Названа дата эвакуации погибшего в Кабардино-Балкарии альпиниста
Российские военные начали применять систему БПЛА без участия человека
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.