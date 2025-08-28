Волчанск, Полтавка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 28 августа

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 28 августа? Что происходит у Боровской Андреевки, Волчанска, Дылеевки, Камышевахи, Карповки, Котлино, Купянска, Липцев, Покровска, Полтавки, Родинского, Серебрянки, Синельниково, Тихого, Удачного, Харькова, Шахово и Щербиновки?

WarGonzo

«Донецкий фронт. На Южно-Донецком направлении ВС РФ продолжают охватывать Камышеваху с севера и юга. Войска РФ расширяют зону своего контроля в районе Филии. На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои на подступах к Покровску. Фиксируется продвижение ВС РФ в западной части Удачного. Идут бои в Родинском. На Добропольском выступе продолжаются бои в районе Золотого Колодезя и Кучерова Яра. Южнее ВС РФ продвигаются к трассе на Белицкое и Покровск. Восточнее войска РФ ведут бои уже в центре села Шахово. На Константиновском направлении ВС РФ наступают на Софиевку со стороны Полтавки. Фиксируется продвижение ВС РФ в районе Щербиновки, не стихают сражения в районе Александро-Шультино. На Краснолиманском направлении войска РФ продвигаются между Шандриголово и Колодезями. На Северском участке подразделения РФ наступают на Дроновку со стороны Серебрянки. Харьковский фронт. На Купянском участке идут ожесточенные бои в Соболевке и в самом Купянске», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

«Два майора»

На Краснолиманском направлении российские войска наступают в районе Боровской Андреевки, Карповки и Шандриголово, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Константиновском направлении идут бои у Катериновки, Щербиновки, в районе Александро-Шультино, севернее поселка Дылеевка. По оценкам каналов противника, наши стараются выйти к Клебан-Быкскому водохранилищу. На Покровском направлении ВС России штурмуют в Удачном и в Котлино, бои за которые идут долгие месяцы», — отмечают военкоры.

«Дневник десантника»

На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои в лесах западнее Синельниково, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«В Волчанске ВС РФ продолжают расширять плацдарм на левом берегу реки Волчьей. В районе населенного пункта Хатнее командование противника перебрасывает подкрепление. Волчанский и Липцевский участки. В лесу западнее Синельниково наши штурмовые группы неплохо продвинулись еще на 500 метров вглубь леса и заняли две позиции, опорник и огневую точку противника. В Волчанске на левом берегу реки Волчьей наши подразделения с тяжелыми боями продвинулись еще на 100 метров. В районе Тихого есть продвижение. На Липцевском участке фронта особых изменений нет. Наши расчеты FPV во время воздушной разведки обнаружили скопление живой силы врага и уничтожили ее частично в районе Липцев. Великобурлукский участок. Здесь штурмовые группы ВС РФ продвинулись еще на 200 метров в районе Хатнее, полностью зачистив одну из лесополос. По противнику наносится комплексное огневое поражение», — сообщили военкоры.

