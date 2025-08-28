Раскрыта главная цель мощной атаки ВС России на военные объекты Киева

Атака на военные объекты в Киеве ускорит демилитаризацию Украины и завершение специальной военной операции, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, удар был нанесен по пунктам управления ВСУ, а также объектам энергетики и промышленности.

Это систематические боевые действия. Мы объявили демилитаризацию Украины, мы ее проводим. Украина кричит, что это были гражданские объекты. Нет, это были инфраструктурные объекты, которые они приспособили для нужд Вооруженных сил Украины. То, что мы уничтожили пункты управления, объекты энергетики и промышленности, только снижает боеспособность ВСУ и приближает нашу победу, — сказал Матвийчук.

Он уточнил, что Россия не атакует гражданские объекты. При этом, по его словам, Киев позволяет себе обстреливать железнодорожные станции в России и совершать диверсии в отношении мирных граждан.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что российские войска нанесли массированный ночной удар по военным и энергетическим объектам, а также железнодорожным узлам на Украине, по которым осуществляются поставки оружия. По данным канала, целями масштабного удара стали ключевые оборонные предприятия Киева. Минобороны России не комментировало эту информацию.