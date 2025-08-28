Мать пловца Свечникова рассказала о его последнем сообщении Пловец Свечников в последнем сообщении заверил мать, что все будет хорошо

Мать пропавшего пловца Николая Свечникова рассказала KP.RU, что в последнем сообщении перед исчезновением он заверил ее, что справится и все будет хорошо. Она добавила, что сын написал ей рано утром перед заплывом.

Утром рано перед заплывом отправил сообщение: «Я справлюсь, все будет хорошо», — рассказала женщина.

Мать спортсмена также опровергла информацию, что у Николая якобы были причины «исчезнуть». Она отметила, что у ее сына были большие планы на будущее, в частности открыть направление в бизнесе.

Ранее турецкий журнал Aksiyon сообщил, что пловца Свечникова ищут с помощью гидролокатора. Как указали журналисты, поиски ведутся и в воде, и на берегу.

До этого появилась информация, что пропавший мог утонуть в районе моста Султана Фатиха. Спортсмен успел преодолеть примерно километр дистанции, после чего начал испытывать трудности и перевернулся на спину.

29-летний Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около трех тысяч пловцов из 81 страны.