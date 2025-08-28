Пропавший в российском регионе мальчик найден мертвым

Восьмилетний мальчик из города Артемовского Свердловской области, пропавший два дня назад, найден мертвым, сообщает СУ СК РФ по региону. Тело ребенка обнаружено в акватории местного затопленного карьера в ходе масштабных поисковых мероприятий.

Днем 28 августа в результате поисковых мероприятий тело мальчика найдено в акватории карьера. При внешнем осмотре телесных повреждений нет, — сказано в сообщении.

Для установления точной причины и даты смерти тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых уточнил детали операции. По его словам, ребенка обнаружили в 15 метрах от берега, на глубине около семи метров. В поисковых мероприятиях были задействованы три водолаза, эхолот и специальный аппарат, отметил он.

По данным правоохранительных органов, семья погибшего считается благополучной и не состояла на учете в органах профилактики. Ребенок проживал с родителями, двумя сестрами и братом, обучался во втором классе местной школы.

Сообщалось, что мальчик ушел из дома днем 26 августа, а вечером того же дня на берегу карьера была обнаружена его одежда. В поисковых операциях задействовали более 300 человек, включая волонтеров отряда «ЛизаАлерт».

