28 августа 2025 в 16:53

В Германии придумали наказание для Киева из-за подрыва «Северных потоков»

АдГ призвала приостановить поддержку Киева до конца расследования подрыва СП

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Внешнеполитический эксперт партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер потребовал немедленно прекратить поддержку Украины, сообщает пресс-служба объединения в соцсети X. Это требование связано с необходимостью полного прояснения обстоятельств подрыва газопроводов «Северный поток».

Установление личностей подозреваемых в диверсии является важным шагом вперед. Однако новые сведения вызывают серьезные вопросы. Очевидно, преступники смогли по подлинным украинским паспортам въехать в Польшу и позже беспрепятственно вернуться на Украину, — отметил Фронмайер.

Депутат подчеркнул, что такая атака на германскую инфраструктуру неприемлема. По его словам, она «представляет собой угрозу для национальной безопасности».

Фронмайер призвал МИД Германии вызвать украинского посла и потребовать всеобъемлющего прояснения ситуации. Он потребовал не закрывать глаза на случившееся и приостановить поддержку Киева до конца расследования дела.

Ранее ряд политиков ФРГ выразили обеспокоенность тем, что власти тратят большие средства на пособия для выходцев с Украины. Так, баварская ветвь АдГ предложила выгнать из страны все 1,2 млн беженцев с Украины обратно домой, поскольку «там места для них вполне достаточно». Крайне правых поддерживают многие беспартийные политически активные немцы.

