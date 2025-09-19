«Интервидение-2025»
Минспорта поможет распространить опыт ДРОЗДа в регионах России

Фото: Пресс-служба Минспорта

Перспективы развития спортивно-образовательной программы «Детям России — образование, здоровье и духовность» и тиражирования ее опыта в регионах Российской Федерации обсудили на личной встрече министр спорта РФ Михаил Дегтярев и член Бюро Правления РСПП, председатель Координационного совета проекта ДРОЗД Андрей Гурьев.

Название программы «Детям России — образование, здоровье и духовность» максимально точно отражает ее миссию — воспитание образованного, интеллектуально и духовно развитого, а также физически активного молодого поколения. Уже более 20 лет этот проект поддерживает компания «ФосАгро» — мировой лидер производства минеральных удобрений.

Михаил Дегтярев прокомментировал важность и необходимость реализации программы.

Сегодня в рамках программы ДРОЗД — ключевого социального проекта компании «ФосАгро», вложившей в ее развитие более 2,5 млрд рублей — успешно работают 84 бесплатные секции по 31 виду спорта. Ее воспитанниками стали более 100 тысяч юношей и девушек в Мурманской, Вологодской, Саратовской и Ленинградской областях. Это вклад в решение поставленной президентом задачи обеспечить доступность детского и юношеского спорта. Минспорт России будет помогать ДРОЗДу распространять опыт и методики, которые доказали свою эффективность в деле воспитания духовно и физически здорового подрастающего поколения, — уточнил Дегтярев.

Также особое внимание ДРОЗД уделяет и зимним видам спорта. Секции программы уже открыты и работают на горнолыжном комплексе «Большой Вудъявр», в развитие которого компанией «ФосАгро», гигантом по производству минеральных удобрений, было инвестировано 25 млрд рублей. В свою очередь, лыжный стадион «Тирвас», который получил современные трассы, сертифицированные FIS, стал основной базой подготовки спортсменов Федерации лыжных гонок России.

Как отметил Андрей Гурьев, в основу работы ДРОЗДа положены лучшие методики Центра образования «Самбо-70», где под одной крышей успешно и эффективно удалось объединить общеобразовательную и спортивную школы. Председатель Координационного совета проекта ДРОЗД подчеркнул, что знает об этом не понаслышке, ведь он сам — воспитанник этой легендарной школы. В ней он активно занимался дзюдо, а также получил спортивный разряд кандидата в мастера спорта.

Михаил Дегтярев (слева) Михаил Дегтярев (слева) Фото: Пресс-служба Минспорта

Андрей Гурьев отметил важность развития в регионах России таких секций на базе спортивных школ:

В рамках ДРОЗДа мы также формируем для детей в регионах нашей большой страны среду, в которой обеспечивается гармоничное сочетание спортивных и оздоровительных программ и традиционного курса школьного обучения, развитие дополнительного образования и творчества, нравственное и патриотическое воспитание, — высказался Гурьев.

Огромная эффективность программы «ДРОЗД» была отмечена на высшем государственном уровне — проект победил в номинации «За вклад в решение стратегических задач социальной направленности» Национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса», учрежденной по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в 2023 году. Благодаря успешному опыту и практическим методикам, которые уже проверены временем, программа стала конкурентоспособной и востребованной, в том числе за пределами регионов присутствия компании «ФосАгро».

Андрей Гурьев также прокомментировал дальнейшую стратегию успешного развития и масштабирования программы по стране.

Уже согласованы дорожные карты развития программы в этих регионах. Перед нами открываются большие перспективы, но возрастает и ответственность, появляются новые задачи, которые, уверен, будут решены. Благодарю Министерство спорта РФ и лично Михаила Владимировича Дегтярева за деятельную поддержку и внимание к нашим инициативам, — отметил Гурьев.

Относительно недавно в концепт программы вошли еще пять российских регионов, в частности Орловская, Тамбовская, Воронежская, Калининградская и Волгоградская области.

