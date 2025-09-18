Президент Украины Владимир Зеленский готов пойти на полное уничтожение собственной страны из-за страха перед уголовным преследованием после завершения конфликта с Россией, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, украинский лидер намеренно затягивает боевые действия, чтобы в итоге обанкротить государство и избежать ответственности.

Зеленский сегодня сам заинтересован в том, чтобы удерживать конфликт до последнего, а потом обанкротить Украину. То есть реально он уже готов к капитуляции, но он не будет ее подписывать. Капитуляция — это прекращение сопротивления вооруженных сил, и не имеет значения, кто ее подпишет. Почему он к этому стремится? Он понимает, что он неизбираемый. А если кого-то изберут, он будет расследовать как минимум коррупцию, а вот это Зеленскому и западным глобалистам, которые получали откаты, как раз и не нужно. Лучше уничтожить государство, которое потом будет невозможно восстановить, — пояснил Олейник.

Он добавил, что аналогичный сценарий был реализован ранее в Афганистане. По его словам, Украина используется западными спецслужбами для проведения операций под прикрытием, таких как подрыв «Северных потоков». Экс-депутат Рады отметил, что Зеленский пытается переложить ответственность за провалы на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, чтобы уйти от ответа.

[Украина повторяет] сценарий, который был реализован в Афганистане. Кто будет его восстанавливать, куда делись американские деньги? Также надо пройти все процедуры и относительно событий, связанных с «Северными потоками». Я слушал помощника президента РФ Николая Патрушева, который сказал, что такую сложную операцию способны провести только западные спецслужбы под прикрытием. Вот и брали для этого Украину, которая играет роль терпилы: что скажут, на то и согласится. Но тут Зеленский тоже понял, что надо переложить вину на Залужного. Понятно, что рано или поздно будет установлена правда, но она будет реализована тогда, когда произойдет смена правительств на Западе, — подытожил Олейник.

Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что президент Украины достиг «высокой степени социального разложения», о чем свидетельствует его план конфликта с Россией. По мнению парламентария, действия Зеленского направлены на получение иностранных денег для ведения боевых действий до последнего украинца.