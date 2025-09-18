Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 15:38

«Роль терпилы»: раскрыты истинные цели Зеленского в конфликте на Украине

Экс-депутат Рады Олейник: Зеленский уничтожит Украину из-за страха преследования

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Президент Украины Владимир Зеленский готов пойти на полное уничтожение собственной страны из-за страха перед уголовным преследованием после завершения конфликта с Россией, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, украинский лидер намеренно затягивает боевые действия, чтобы в итоге обанкротить государство и избежать ответственности.

Зеленский сегодня сам заинтересован в том, чтобы удерживать конфликт до последнего, а потом обанкротить Украину. То есть реально он уже готов к капитуляции, но он не будет ее подписывать. Капитуляция — это прекращение сопротивления вооруженных сил, и не имеет значения, кто ее подпишет. Почему он к этому стремится? Он понимает, что он неизбираемый. А если кого-то изберут, он будет расследовать как минимум коррупцию, а вот это Зеленскому и западным глобалистам, которые получали откаты, как раз и не нужно. Лучше уничтожить государство, которое потом будет невозможно восстановить, — пояснил Олейник.

Он добавил, что аналогичный сценарий был реализован ранее в Афганистане. По его словам, Украина используется западными спецслужбами для проведения операций под прикрытием, таких как подрыв «Северных потоков». Экс-депутат Рады отметил, что Зеленский пытается переложить ответственность за провалы на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, чтобы уйти от ответа.

[Украина повторяет] сценарий, который был реализован в Афганистане. Кто будет его восстанавливать, куда делись американские деньги? Также надо пройти все процедуры и относительно событий, связанных с «Северными потоками». Я слушал помощника президента РФ Николая Патрушева, который сказал, что такую сложную операцию способны провести только западные спецслужбы под прикрытием. Вот и брали для этого Украину, которая играет роль терпилы: что скажут, на то и согласится. Но тут Зеленский тоже понял, что надо переложить вину на Залужного. Понятно, что рано или поздно будет установлена правда, но она будет реализована тогда, когда произойдет смена правительств на Западе, — подытожил Олейник.

Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что президент Украины достиг «высокой степени социального разложения», о чем свидетельствует его план конфликта с Россией. По мнению парламентария, действия Зеленского направлены на получение иностранных денег для ведения боевых действий до последнего украинца.

Украина
США
Владимир Зеленский
Северные потоки
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Софья Якимова
С. Якимова
