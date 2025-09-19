В центре Берлина обнаружили бомбу

Бомба времен Второй мировой войны обнаружена в центре столицы ФРГ, пишет газета Berliner Zeitung. Там уточнили, что полиция готовится к эвакуации местных жителей.

По данным журналистов, в радиусе 500 метров от места опасной находки будет создана зона безопасности. Бомба была обнаружена во время рутинных работ в водах реки Шпре.

В ночь на 9 сентября на юго-востоке Берлина без электроэнергии остались около 50 тысяч домохозяйств. Представитель оператора городских сетей Stromnetz Berlin сообщил, что масштабы блэкаута «совершенно исключительные». Выяснилось, что крупнейшее за последние шесть лет отключение электроэнергии в Берлине может быть связано с протестами против проектов Tesla.

Тем временем в американском штате Юта задержали двух мужчин, которые заложили бомбу под машину телеканала Fox. По данным правоохранителей, под транспортным средством находилось зажигательное устройство, которое в итоге не сработало. Как отметили журналисты, у задержанных при обыске нашли муляжи взрывчаток, огнестрельное оружие, а также запрещенные вещества. О мотивах подозреваемых пока ничего не известно.