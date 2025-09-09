Крупнейший за шесть лет блэкаут в Берлине связали с протестами против Tesla

Крупнейшее за последние шесть лет отключение электроэнергии в Берлине может быть связано с протестами против проектов Tesla, сообщает Berliner Morgenpost. Поджог двух опор ЛЭП рассматривается как политически мотивированное действие.

Tesla планирует построить новый центр разработок на юго-востоке Берлина. Представитель органов правопорядка Анья Диршке дала понять, что следователи не отбрасывают возможную связь происшествия с проектом компании.

Прежде всего будут изучены все улики, а после этого будет решено, есть ли тут связь, — отметила Диршке.

На сайте левых активистов появилось сообщение группы анархистов, которые взяли на себя ответственность за акцию. Целью диверсии назван технопарк. В сообщении перечислены работающие там компании, некоторым из которых вменяется в вину работа на военно-промышленный комплекс, в том числе Израиля.

В ночь на 9 сентября на юго-востоке Берлина без электроэнергии остались около 50 тысяч домохозяйств. Представитель оператора городских сетей Stromnetz Berlin сообщил, что масштабы блэкаута «совершенно исключительные».

