09 сентября 2025 в 17:52

Крупнейший за шесть лет блэкаут в Берлине связали с протестами против Tesla

BM: к блэкауту в Берлине могут быть причастны противники Tesla

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Крупнейшее за последние шесть лет отключение электроэнергии в Берлине может быть связано с протестами против проектов Tesla, сообщает Berliner Morgenpost. Поджог двух опор ЛЭП рассматривается как политически мотивированное действие.

Tesla планирует построить новый центр разработок на юго-востоке Берлина. Представитель органов правопорядка Анья Диршке дала понять, что следователи не отбрасывают возможную связь происшествия с проектом компании.

Прежде всего будут изучены все улики, а после этого будет решено, есть ли тут связь, — отметила Диршке.

На сайте левых активистов появилось сообщение группы анархистов, которые взяли на себя ответственность за акцию. Целью диверсии назван технопарк. В сообщении перечислены работающие там компании, некоторым из которых вменяется в вину работа на военно-промышленный комплекс, в том числе Израиля.

В ночь на 9 сентября на юго-востоке Берлина без электроэнергии остались около 50 тысяч домохозяйств. Представитель оператора городских сетей Stromnetz Berlin сообщил, что масштабы блэкаута «совершенно исключительные».

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что гражданам Украины стоит готовиться к тяжелому зимнему периоду, связанному с рисками полного отключения электроэнергии. Заявление она сделала в последний день лета, не уточняя деталей и причин такой ситуации. Парламентарий констатировала окончание летнего сезона и посчитала необходимым сразу предупредить население о грядущих сложностях.

блэкаут
Берлин
поджоги
Tesla
