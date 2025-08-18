Актриса Климова поделилась редким фото младшего сына

Сыгравшая в мелодраме «Я тебя никогда не забуду» актриса Екатерина Климова опубликовала фотографию своего 16-летнего сына Корнея от коллеги Игоря Петренко в своем Telegram-канале. Знаменитость сняла подростка на отдыхе, пока они шли к морю. Подписчики сразу оценили кадр, в частности, они пришли в восторг от скул юноши и назвали его чудесным.

Лето — это серьезно, — подписала актриса снимок.

До этого российский рэпер Тимати и его невеста Валентина Иванова стали родителями в начале августа. Девочку назвали Эммой. Для рэп-исполнителя малыш стал третьим по счету, у него растут дочь Алиса от модели Алены Шишковой и сын Ратмир от блогера Анастасии Решетовой. Для Ивановой дочь стала первенцем.

Ранее казахстанский рэпер Jah Khalib (настоящее имя — Бахтияр Мамедов) принял решение отменить свои ближайшие концерты по причине ухудшения состояния здоровья новорожденной дочери. Речь идет о выступлениях в Усть-Каменогорске, Шымкенте, Алма-Ате, Актау и Астане. Артист объяснил, что ребенку провели операцию.