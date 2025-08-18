Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 18:26

Актриса Климова поделилась редким фото младшего сына

Актриса Климова показала 16-летнего сына от коллеги Игоря Петренко

Екатерина Климова Екатерина Климова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сыгравшая в мелодраме «Я тебя никогда не забуду» актриса Екатерина Климова опубликовала фотографию своего 16-летнего сына Корнея от коллеги Игоря Петренко в своем Telegram-канале. Знаменитость сняла подростка на отдыхе, пока они шли к морю. Подписчики сразу оценили кадр, в частности, они пришли в восторг от скул юноши и назвали его чудесным.

Лето — это серьезно, — подписала актриса снимок.

До этого российский рэпер Тимати и его невеста Валентина Иванова стали родителями в начале августа. Девочку назвали Эммой. Для рэп-исполнителя малыш стал третьим по счету, у него растут дочь Алиса от модели Алены Шишковой и сын Ратмир от блогера Анастасии Решетовой. Для Ивановой дочь стала первенцем.

Ранее казахстанский рэпер Jah Khalib (настоящее имя — Бахтияр Мамедов) принял решение отменить свои ближайшие концерты по причине ухудшения состояния здоровья новорожденной дочери. Речь идет о выступлениях в Усть-Каменогорске, Шымкенте, Алма-Ате, Актау и Астане. Артист объяснил, что ребенку провели операцию.

Екатерина Климова
звезды
дети
актеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сети разошелся фейк со словами Мединского об окончании аренды Аляски
«Рольф» продал за две недели всего один кроссовер «Москвич 8»
Зеленский ответил, передадут ли России часть ДНР
«Подумала, что землетрясение»: что нового известно о взрыве под Рязанью
В Минпросвещения дали рекомендации по школьным каникулам
Умерла актриса Лариса Заовражнова
Любителям выращивать цветы на балконе сделали грозное предупреждение
Растопчут, выгонят, унизят: что ждет Зеленского на встрече с Трампом
Российские военные берут в окружение Купянск
Зеленскому велели надеть костюм для встречи с Трампом
Российская авиация вколотила в землю пункты дислокации вместе с бойцами ВСУ
Тишина прервалась грохотом в украинском городе
Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры в Москве
Укус в ягодицу и алчная сестра: дикие ЧП за день
Бывший избранник Ксении Бородиной оценил ее актерский талант
Челябинские ученые использовали бактерии необычным образом
Открытие Америки Колумбом: главное о первой экспедиции
Сыну норвежской кронпринцессы грозит до 10 лет тюрьмы за изнасилования
Тимати назвал себя абьюзером и нарциссом
В ЦБ рассказали, когда удастся усмирить инфляцию в России
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.