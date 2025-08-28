День знаний — 2025
28 августа 2025 в 16:52

В МИД России обвинили Евросоюз в забвении жертв холокоста

Захарова: Евросоюз пытается очернить освободительную роль Красной армии

Ситуация с памятью о Холокосте в Евросоюзе стала результатом политики фрагментации истории Второй мировой войны, написала в опубликованной «Известиями» статье представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, на этом фоне все чаще предпринимаются попытки очернить освободительную роль Красной армии.

Захарова обратила внимание на вызов посла США в Париже Чарльза Кушнера в МИД Франции. Дипломату заявили о неприемлемости высказываний о недостаточности усилий французского лидера Эммануэля Макрона по борьбе с антисемитизмом. Кушнеру также напомнили, что он не должен вмешиваться во внутренние дела других государств.

Сначала переписали под себя историю, вычеркивая настоящих освободителей и героизируя осужденных Нюрнбергским трибуналом преступников. Следующий неизбежный шаг — забвение жертв холокоста. Они же мешают чтить новых псевдогероев, — отметила Захарова.

Ранее представитель МИД РФ заявила, что предложение генсека НАТО Марка Рютте отказаться от юридического признания новых территорий России поражает своей безнравственностью. Она отметила, что Рютте «ностальгирует по палачам холокоста», приводя в пример тот факт, что у Литвы, Эстонии и Латвии с 1940 по 1991 год были посольства в США, что означало признание фактического контроля СССР над их территориями, но никогда не юридическое согласие с этим фактом.

