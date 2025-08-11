Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 16:12

«Ностальгирует по палачам холокоста»: Захарова сбила спесь с генсека НАТО

Захарова: предложение Рютте по новым регионам России поражает безнравственностью

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Предложение генсека НАТО Марка Рютте отказаться от юридического признания новых территорий России поражает своей безнравственностью, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. В статье для «Известий» она отметила, что Рютте «ностальгирует по палачам холокоста», приводя в пример тот факт, что у Литвы, Эстонии и Латвии с 1940 по 1991 год были посольства в США, что означало признание фактического контроля СССР над их территориями, но никогда не юридическое согласие с этим фактом.

Предложение Рютте поражает своей безнравственностью, ведь он ностальгирует по палачам холокоста, которые в Прибалтике не отставали в расчеловечивании от таких же дефективных на Западной Украине, — написала Захарова.

Она отметила, что в 1920-30-е годы при поддержке Германии и Италии в Прибалтике к власти пришли фашистские режимы, бежавшие на Запад в 1940 году. Дипломат обратила внимание, что они уступили место демократическим силам, получившим народный мандат, а прибалтийские республики добровольно вошли в состав СССР на равных правах.

Захарова акцентировала, что Запад сознательно проигнорировал этот выбор. По ее мнению, эстонские, латышские и литовские представители десятилетиями существовали на американские деньги как марионеточные «правительства в изгнании», став инструментом давления на СССР. При этом, напомнила представитель МИД, в то же время советские прибалтийские республики развивались, а «Вашингтон демонстративно содержал наследников фашистских режимов, показывая лицемерие своей политики».

Ранее Захарова отмечала, что взаимоотношения офиса президента Украины Владимира Зеленского и Евросоюза «похожи на некрофилию». Таким образом она отреагировала на совместное заявление политиков о том, что Киев сможет достигнуть мира с Москвой только при давлении на нее.

