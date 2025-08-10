«Похожи на некрофилию»: Захарова об отношениях Украины и Евросоюза Захарова сравнила отношения Украины и Евросоюза с некрофилией

Взаимоотношения офиса президента Украины Владимира Зеленского и Евросоюза «похожи на некрофилию», написала в Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом она отреагировала на совместное заявление политиков о том, что Киев сможет достигнуть мира с Москвой только при давлении на нее.

Взаимоотношения Банковой и брюссельской бюрократии уже похожи на некрофилию, и она отличается ярой взаимностью сторон, — написала дипломат.

Ранее Захарова рассказала, что отказ украинского правительства принимать тысячу пленных солдат ВСУ в рамках обмена можно расценивать как полную аморальность. По ее словам, многие украинские военнопленные утверждают, что с самого начала службы ждут момента сдаться в плен российским солдатам. Так они хотят избежать смерти в окопах и блиндажах или в ходе вылазок на передовой под дулом «трусливых командиров ВСУ», отметила дипломат.

Кроме того, представитель МИД России пошутила, что Украине «для полного экстаза» не хватает одобрения однополых браков (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Таким образом она отреагировала на слова премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, который призвал Киев урегулировать этот вопрос в правовом поле.