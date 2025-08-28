День знаний — 2025
28 августа 2025 в 17:05

«Яндекс» оштрафовали за отказ передать ФСБ доступ к «Алисе»

Суд оштрафовал «Яндекс» на 10 тысяч рублей за отказ дать ФСБ доступ к «Алисе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мировой судья в Москве вынес решение оштрафовать российскую компанию «Яндекс» на 10 тысяч рублей, передает РИА Новости со ссылкой на документы инстанции. Причиной стало непредоставление Федеральной службе безопасности круглосуточного удаленного доступа к системе «Умный дом с Алисой».

Согласно материалам дела, ФСБ направила в Роскомнадзор результаты своей проверки. Судебное постановление гласит, что «Яндекс» признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, в связи с чем компании назначили наказание в виде штрафа.

Дополнительно уточняется, что Управление Роскомнадзора направляло «Яндексу» запрос о ходе исполнения предписания. Однако компания не предоставила ответа на него.

Ранее «Яндекс» сообщил о перезапуске сервиса по проверке скорости «Интернетометр». По данным источника, разработчики компании могут попытаться занять нишу заблокированного Speedtest. Сервис позволит пользователям узнать, с какой скоростью скачиваются или загружаются данные, получить техническую информацию о подключенном устройстве.

