«Яндекс» оштрафовали за отказ передать ФСБ доступ к «Алисе» Суд оштрафовал «Яндекс» на 10 тысяч рублей за отказ дать ФСБ доступ к «Алисе»

Мировой судья в Москве вынес решение оштрафовать российскую компанию «Яндекс» на 10 тысяч рублей, передает РИА Новости со ссылкой на документы инстанции. Причиной стало непредоставление Федеральной службе безопасности круглосуточного удаленного доступа к системе «Умный дом с Алисой».

Согласно материалам дела, ФСБ направила в Роскомнадзор результаты своей проверки. Судебное постановление гласит, что «Яндекс» признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, в связи с чем компании назначили наказание в виде штрафа.

Дополнительно уточняется, что Управление Роскомнадзора направляло «Яндексу» запрос о ходе исполнения предписания. Однако компания не предоставила ответа на него.

