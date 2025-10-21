«Яндекс Такси» начнет возить пассажиров без водителей

До конца 2025 года «Яндекс Такси» начнет использовать автономные автомобили на базе технологии трансформеров, рассказал в интервью РБК гендиректор компании Александр Аникин. По его словам, сервис протестирует роботакси в ограниченном режиме — заказы будут доступны только сотрудникам компании.

На первом этапе испытания пройдут в Москве. В 2026 году, после согласования проекта с департаментом транспорта, «Яндекс» планирует выпустить на столичные улицы около 100 таких машин для обычных пассажиров. Как отметил глава сервиса Александр Аникин, это будет ограниченное количество районов, но маршруты выберут так, чтобы поездки решали реальные транспортные задачи.

По словам Аникина, технология позволит повысить безопасность и снизить кадровый дефицит среди водителей. Стоимость поездок при этом останется прежней, а в будущем автономные такси могут стабилизировать цены на рынке. Сейчас беспилотные машины компании работают в экспериментальном режиме в Ясеневе, Иннополисе и «Сириусе».

Ранее Аникин предупредил, что вводимый с 1 марта 2026 года перечень Минпромторга из 22 локализованных моделей для такси может серьезно ударить по рынку. По его мнению, узкий список моделей ограничит приток новых автомобилей, а число самозанятых водителей, которые не станут менять личные машины для подработки, может сократиться на 50%.