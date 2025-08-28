В Ростовской области впервые оштрафовали за видео об ударах БПЛА

В Ростовской области впервые оштрафовали за видео об ударах БПЛА В Ростовской области выписали первые штрафы за публикацию видео об ударах БПЛА

В Ростовской области начали штрафовать первых нарушителей запрета на публикацию материалов об атаках украинских дронов, сообщает пресс-служба правительства региона. По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, двое граждан уже получили протоколы об административных правонарушениях и соответствующие штрафы.

Нарушители есть, двоих отфиксировали уже. Вынесены протоколы об административных правонарушениях с соответствующими штрафами, — поделился Слюсарь.

Как он отметил, не все понимают, что информационное пространство также является участком боевых действий. По словам губернатора, фиксация факта, последствий и места прилета дронов может предоставлять ценную информацию, которой некоторые делятся с врагом.

Штрафы за нарушение запрета составляют три-пять тысяч рублей для граждан, 20–40 тысяч рублей для должностных лиц и 200–400 тысяч рублей для юридических лиц. При этом запрет не касается официальных публикаций государственных органов.

Ранее в Краснодарском крае была задержана группа молодых людей из Нижнего Тагила, снимавших видео на фоне горящей нефтебазы. В отношении 20-летней девушки, являвшейся оператором, составили административный протокол за нарушение правил поведения при ЧС. По итогам проверки ей грозит штраф до 30 тысяч рублей.