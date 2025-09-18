Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 12:05

Пособников украинских мошенников задержали в российском регионе

В подмосковной Коломне задержали пособников телефонных мошенников с Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковной Коломне задержали группу лиц, которые помогали украинским телефонным мошенникам, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Ежедневный оборот средств, полученных от преступной деятельности, составлял около 10 млн рублей.

По предварительным данным, задержанные жители Московской области и Краснодарского края оказывали финансовые услуги телефонным мошенникам из украинских кол-центров. Фигуранты схемы принимали, обналичивали, конвертировали в криптовалюту и перечисляли денежные средства, полученные от пострадавших в результате дистанционных мошеннических действий.

Ирина Волк отметила, что после задержания подозреваемых правоохранители обнаружили у них значительное количество мобильных телефонов, банковских карт, оргтехнику, денежные средства, а также документацию, имеющую доказательственное значение. Анализ позволил установить приблизительную сумму ежедневного оборота в размере 10 млн рублей.

Ранее в Москве 13-летний школьник ушел из дома из-за украинских мошенников. Инцидент начался с сообщения от незнакомца, который представился бывшим знакомым из детского лагеря.

Подмосковье
задержания
кол-центры
мошенники
Украина
